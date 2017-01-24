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Узбекистан и Афганистан расширят экономическое сотрудничество

В ходе состоявшегося официального визита в Афганистан делегации Узбекистана, возглавляемой министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым, был подписан ряд межправительственных документов. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского внешнеполитического ведомства, отметив, что подписанные документы направлены на интенсификацию двустороннего сотрудничества.
Кроме этого, Абдулазиз Камилов и президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани обсудили вопросы, касающиеся развития отношений между двумя странами в различных направлениях.
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