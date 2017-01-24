→ Узбекистан и Афганистан расширят экономическое сотрудничество

Узбекистан и Афганистан расширят экономическое сотрудничествоВ ходе состоявшегося официального визита в Афганистан делегации Узбекистана, возглавляемой министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым, был подписан ряд межправительственных документов. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского внешнеполитического ведомства, отметив, что подписанные документы направлены на интенсификацию двустороннего сотрудничества.
Кроме этого, Абдулазиз Камилов и президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани обсудили вопросы, касающиеся развития отношений между двумя странами в различных направлениях.