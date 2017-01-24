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Косачев предложил расширить возможность приема граждан СНГ в вузы РФ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил вдвое увеличить квоту мест в российских вузах для обучения иностранных студентов, чтобы такой возможностью могли воспользоваться соотечественники. По его мнению, эта квота должна быть увеличена в два раза - с нынешних 15 тыс. до 30 тыс. иностранных студентов в год.

По его словам, например, от Узбекистана уже поступило более 4 тыс. заявок на обучение в российских вузах, тогда как в настоящее время Россия готова предоставить лишь 170 мест.


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