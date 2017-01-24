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Россия предложила создать в Сирии курдскую автономию

В проекте Конституции Сирии, который был передан российской стороной представителям оппозиционных группировок на переговорах в Астане, предлагается сохранить страну как унитарное государство, но создать в ее составе курдскую автономию, передает в среду, 25 января, "Интерфакс". "Сирия остается унитарным государством, но на ее территории предлагается создать курдскую автономию", – сообщил агентству источник в оппозиции.

В документе фиксируется "право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального". "В проекте прописан срок президента в 7 лет, без права переизбрания, – отметил собеседник "Интерфакса". – Исключено положение, согласно которому президентом Сирии должен быть мусульманин".

"Название Сирии сменяется с Сирийской Арабской республики на Сирийскую республику, – добавил источник в оппозиции. – Исключается пункт, согласно которому основным источником права в Сирии являются законы шариата".
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