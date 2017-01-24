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В Швеции обезвредили бомбу в центре для беженцев

В Швеции неизвестные заложили взрывное устройство в один из центров для временного поселения беженцев. Полицейские саперы обезвредили бомбу, проведя эвакуацию, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Гетеборга.

Бомба была обнаружена в среду на территории кемпинга, который используется в качестве временного пункта размещения беженцев, ожидающих дальнейшего решения по поводу их дальнейшего места жительства. В лагере проживают около 140 человек.
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