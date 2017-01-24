→ Переговоры по Сирии в Астане: у оппозиции свой план

Переговоры по Сирии в Астане: у оппозиции свой планВ опубликованном во вторник совместном заявлении по итогам двухдневных переговоров в Астане говорится, что Иран, Россия и Турция будут осуществлять совместное наблюдение за «полным соответствием режима прекращения огня, предотвращать любые провокации» и определять технические детали прекращении огня, который был объявлен 30 декабря.
Однако этим итоговым заявлением не удовлетворена сирийская оппозиция, участвовавшая в опосредованных переговорах с представителями правительства Сирии. Оппозиция представила свой план по отслеживанию нарушений режима прекращения огня. Мохаммед Аллуш, глава делегации оппозиции Сирии, заявил, что одним из основных замечаний оппозиции относительно итогового заявления является использование в этом документе слова «урегулирование».
«Мы прибыли сюда не за урегулированием, — говорит Аллуш. — Мы прибыли за политическим решением, для переговоров, направленных на достижение политического решения, которое приведет к передаче власти. Это решение может осуществляться через первый этап, то есть установление режима прекращения огня». Аллуш сказал также, что оппозиция не будет обсуждать «механизмы» политического решения до тех пор, пока не будет реализован «первый этап», который, по словам Аллуша, предполагает «реальное установление режима прекращения огня на местах».