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→ La Stampa: "Европа должна не отказываться от своего лидерства, а оглядеться по сторонам"

La Stampa: "Европа должна не отказываться от своего лидерства, а оглядеться по сторонам"

Перед лицом "Брекзита" и укрепления англо-американского партнерства "Европа должна не отказываться от своего лидерства, а оглядеться по сторонам", заявил в интервью газете La Stampa министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. "Нужно развивать отношения с Балканами, усилить лидерство в Средиземноморье, защищать НАТО и сотрудничать с Россией: она - глобальный игрок, надежный партнер в энергетическом снабжении и борьбе с терроризмом", - заявил политик.

По словам Альфано, антироссийские санкции " являются не вечным, автоматически возобновляющимся механизмом, а инструментом, направленным на соблюдение Минских соглашений". Министр подчеркнул парадоксальность ситуации, в которой "страна, больше всех ратовавшая за санкции, - США - идет на мировую, а те, кто сильно поплатился за санкции, - ЕС и Италия - остаются в заложниках" у этих мер. "Получается, как будто мы платим по счетам, а свет жжет Америка", - резюмировал Альфано. "Так быть не может: мы как Европа должны предложить Трампу решить вместе" вопрос санкций, заявил политик.
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