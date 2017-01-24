→ «Талибан» призвал Трампа к выводу войск из Афганистана

«Талибан» призвал Трампа к выводу войск из АфганистанаДвижение «Талибан» призвало президента США Дональда Трампа к выводу американских войск из Афганистана. По мнению движения, пребывание войск в стране не позволило добиться иных результатов, кроме как разрушений и смертей за последние 15 лет. Трамп никогда ранее не высказывался относительно своего политического курса по Афганистану, однако заявлял, что поддерживает присутствие американских войск в этой стране и даже назначил двух отставных генералов, имеющих большой опыт по Афганистану, на руководящие должности в сфере безопасности.
В опубликованном на веб-странице повстанческого движения открытом письме к новому президенту США говорится, что после миллиардных затрат, вызванных сохраняющимся 15 лет затруднительным положением, доверие к Соединенным Штатам потеряно. «Ответственность по решению положить конец этой войне лежит на ваших плечах», — говорится в заявлении повстанческого движения. «Талибан» ранее неоднократно призывал Соединенные Штаты и их союзников к выводу войск из Афганистана и исключал мирные переговоры с Кабулом до тех пор, пока иностранные войска не покинут страну.
Соединенные Штаты со времен вторжения в Афганистан в 2001 году для свержения «Аль-Каиды» направили в эту страну десятки тысяч военнослужащих. В этом году численность американских военнослужащих в составе коалиции НАТО сократилась до 8 400 человек. С тех пор как в 2014 году была завершена основная часть миссии войск коалиции, движение «Талибан» совершило череду вылазок против поддерживаемого Западом правительства в Кабуле. Под контролем сил правительства остаются две трети территории страны.