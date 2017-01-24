→ Россия жестко указала Дамаску на необходимость соблюдения перемирия

Россия жестко указала Дамаску на необходимость соблюдения перемирияМосква в жесткой форме указала командованию Сирии на необходимость соблюдения отдельными командирами соглашений о прекращении огня, сообщил представитель Центра по примирению в арабской республике. Он также отметил, что руководство Российского центра по примирению обеспокоено периодическими нарушениями режима прекращения огня правительственными силами Сирии, передает РИА «Новости».
В частности, российско-турецкая комиссия фиксирует в арабской республике в среднем до шести нарушений режима прекращения огня в сутки всеми сторонами.
Представитель Центра добавил, что Россия будет и впредь занимать объективную позицию в интересах скорейшей стабилизации обстановки на всей территории Сирии.