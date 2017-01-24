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МВД Таджикистана поставило задачу избавиться от тучных милиционеров

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода обязал таджикских милиционеров, страдающих от ожирения, избавиться от лишнего веса, который, по его наблюдениям, плохо сказывается на их работе, передает Русская служба ВВС. По словам министра, эта тема стала актуальной несколько лет назад, когда увеличилось количество тучных милиционеров. С одними сотрудниками в МВД проводят беседы о здоровом образа жизни, другим настоятельно рекомендуют похудеть, чтобы не потерять работу.

"Есть общепринятые международные нормы роста и веса. Среди сотрудников таджикских правоохранительных органов наблюдаются отклонения от нормы, и нам с этим нужно бороться. Последние два месяца мы активно за этим следим и принимаем меры", - сказал Рахимзода.
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