→ Сенат США поддержал назначение Тиллерсона главой госдепа

Сенат США поддержал назначение Тиллерсона главой госдепаКомитет Сената США по международным делам в понедельник на заседании поддержал кандидатуру экс-главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, сообщает Reuters. Тиллерсон был предложен на должность главы госдепа президентом Дональдом Трампом еще в прошлом году. Некоторые сенаторы выступили решительно против такого назначения.
Теперь Тиллерсона должна утвердить вся верхняя палата. Для этого потребуется большинство голосов - минимум 51 из 100. При этом республиканцы удерживают в Сенате 52 места.
На голосовании в комитете за Тиллерсона высказались 11 человек - все республиканцы, а против - все 10 демократов.