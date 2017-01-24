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Сенат США поддержал назначение Тиллерсона главой госдепа

Комитет Сената США по международным делам в понедельник на заседании поддержал кандидатуру экс-главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, сообщает Reuters. Тиллерсон был предложен на должность главы госдепа президентом Дональдом Трампом еще в прошлом году. Некоторые сенаторы выступили решительно против такого назначения.

Теперь Тиллерсона должна утвердить вся верхняя палата. Для этого потребуется большинство голосов - минимум 51 из 100. При этом республиканцы удерживают в Сенате 52 места.

На голосовании в комитете за Тиллерсона высказались 11 человек - все республиканцы, а против - все 10 демократов.
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