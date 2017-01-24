→ В США заявили о готовности выступить против ДАИШ единым фронтом вместе с РФ

В США заявили о готовности выступить против ДАИШ единым фронтом вместе с РФОфициальный представитель Белого дома Шон Спайсер на первом регулярном брифинге для журналистов в понедельник, 23 января, не исключил возможность сотрудничества РФ и США в борьбе с террористической группировкой ДАИШ.
Отвечая на вопрос из зала, Спайсер подчеркнул: "Как дал понять президент Дональд Трамп, мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ДАИШ, если это соответствует нашим национальным интересам" .
Спайсер отметил, что советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн уже обсуждал взаимодействие по Сирии и борьбе с "Исламским государством" с послом РФ в США С. Кисляком три дней назад.