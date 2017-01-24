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В США заявили о готовности выступить против ДАИШ единым фронтом вместе с РФ

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на первом регулярном брифинге для журналистов в понедельник, 23 января, не исключил возможность сотрудничества РФ и США в борьбе с террористической группировкой ДАИШ.

Отвечая на вопрос из зала, Спайсер подчеркнул: "Как дал понять президент Дональд Трамп, мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ДАИШ, если это соответствует нашим национальным интересам" .

Спайсер отметил, что советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн уже обсуждал взаимодействие по Сирии и борьбе с "Исламским государством" с послом РФ в США С. Кисляком три дней назад.
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