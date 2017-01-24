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В Австралии во время съёмок музыкального клипа застрелили артиста

По предварительным данным, в ходе съёмки сцены перестрелки в баре один из пистолетов по неизвестным причинам оказался заряжен боевыми патронами, в результате чего актёр, в которого по сценарию производились выстрелы, был застрелен по-настоящему, сообщает LIFE.

Нужно заметить, что во время съёмок клипа самих участников музыкального коллектива не было на съёмочной площадке, однако в группе подтвердили информацию о случившемся.

— Съёмочная группа и наша команда в настоящее время работают с полицией и помогают расследованию инцидента. Пока мы не можем дать более подробный комментарий, — говорится в сообщении группы.
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