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Жертвами торнадо в США за двое суток стали 18 человек

За последние двое суток в американских штатах Миссисипи, Флорида, Джорджия и Алабама жертвами торнадо стали не менее 18 человек, передает ABC News.

Как сообщалось ранее, четыре человека погибли в районе Геттисберга (штат Миссисипи) утром в субботу. Стихийное бедствие причинило значительный материальный ущерб. Были повреждены автомобили и строения. Порывы ветра достигали такой силы, что переворачивали машины и валили деревья. Пострадал кампус Университета Уильяма Кэри. Мэр Геттисберга ввел в городе чрезвычайное положение.
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