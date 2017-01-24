→ В Украине расследуют факт попытки контрабанды в Иран с комплектующими к оружию

В Украине расследуют факт попытки контрабанды в Иран с комплектующими к оружиюНа минувшей неделе в киевском аэропорту "Жуляны" во время досмотра багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, украинские пограничники обнаружили 17 ящиков с комплектующими к оружию и авиационной технике. Информация по этому поводу была распространена пресс-службой государственной пограничной службы Украины в пятницу, 20 января. Экспертиза подтвердила, что обнаруженные пограничниками комплектующие относятся к противотанковому управляемому ракетному комплексу "Фагот".
Израильские и арабские СМИ обратили внимание на факт попытки поставки в Иран комплектующих к ПТРК "Фагот" уже на этой неделе. 22 января об этом сообщали, в частности, сайт Rotter и телеканал "Аль-Арабия". В сообщении "Аль-Арабии" отмечается, что до сих пор остается неясным, идет ли речь о самолете с украинским или с иранским экипажем. Неясен и поставщик. Груз конфискован украинскими властями.
ПТРК "Фагот" предназначен для поражения визуально наблюдаемых неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей (бронированной техники противника, укрытий и огневых средств) на удалении до 2 км, а ракетой 9М113 – до 4 км.