→ В Астане начинаются межсирийские переговоры

В Астане начинаются межсирийские переговорыВ столице Казахстана Астане в понедельник, 23 января, стартуют переговоры по сирийскому урегулированию, организованные Россией и Турцией. Они начнутся в 13:00 по местному времени (10:00 по московскому времени). Между тем ни их формат, ни итоговый документ еще не определены, передает "Интерфакс".
Работа сторон над итоговым документом по межсирийским переговорам в Астане все еще продолжается, сообщил в понедельник на брифинге замглавы МИД Казахстана Роман Василенко. Ранее он заявил также, что продолжается обсуждение формата прямых переговоров делегаций Дамаска и сирийской оппозиции. "Этот вопрос (формат переговоров представителей Сирии) кто и как, за каким столом, напротив кого и где будет сидеть сейчас обсуждается. Это будет ясно в момент начала переговоров".
Переговоры в Астане - попытка перезапустить мирный диалог по Сирии после перемирия, объявленного там с 30 декабря. Введение режима прекращения огня было согласовано с Турцией и Ираном. Оно не касается террористических группировок, действующих на территории Сирии.