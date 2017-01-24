→ В Таджикистане за год предотвращено 36 терактов

В Таджикистане за год предотвращено 36 терактовВ 2016 году в Таджикистане предотвращено 36 террористических актов, задержано 50 человек, планировавших атаки, сообщил 20 января на пресс-конференции глава МВД страны Рамазон Рахимзода. По его словам, жертвами террористов должны были стать отдельные лица.
Министр внутренних дел отметил, что все задержанные – граждане Таджикистана, примкнувшие к рядам «Исламского государства». В целом, в прошлом году было разоблачено 34 организованных преступных группировок и задержаны 169 членов этих криминальных альянсов.
По словам Рахимзода, в настоящее время ситуация на таджикско-афганской границе стабильная, несмотря на то, что на отдельных участках рубежа наблюдается скопление террористических групп. «Во взаимодействии с афганскими силами безопасности отслеживаем деятельность этих групп, чтобы предотвратить их проникновение на территорию Таджикистана», - отметил министр.
Он сказал, что не располагает точными данными о количестве таджикских боевиков, присягнувших ИГ в Афганистане.