→ В Кыргызстане раскритиковали новогодние каникулы таможенников за рубежом

В Кыргызстане раскритиковали новогодние каникулы таможенников за рубежомО новогодних поездках чиновников Государственной таможенной службы заявил лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов. На заседании комитета по финансам и бюджету депутат подверг критике председателя Таможенной службы Азамата Сулайманова за отсутствие информации о том, как его сотрудники проводили новогодние выходные.
Депутат рассказал, что перед новым годом в отпуск ушли более 230 сотрудников ведомства. По его словам, чтобы не афишировать отдых за рубежом, таможенники решили вылететь через Алматы. «Новогодние праздники за границей провел ряд чиновников службы, начиная с зампредседателя ГТС и заканчивая главами управлений и отделов. Чтобы скрыть свой отдых, они летали не через аэропорт «Манас», а через Алматы. Вы должны знать, где находятся ваши сотрудники. Сотрудники службы являются носителями информации государственной важности. Планы по сборам не выполнены, а они летают отдыхать за границу! Еще и бизнес-классом. Где они нажили такое состояние?», - вопрошал Алтынбек Сулайманов и предложил создать рабочую группу для изучения коррупции и кадровых вопросов в органе.