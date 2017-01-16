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Мэр Нью-Йорка и голливудские актёры протестют против Трампа

На акцию протеста против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, а также популярные голливудские актёры. Среди знаменитостей можно увидеть Шер, Алека Болдуина, Роберта Де Ниро, Марка Руффало, а также режиссёра Майкла Мура.

Как сообщается, демонстрация, проходящая недалеко от Trump Tower, собрала тысячи участников. Мур заявил, что в США наступает очень опасное время и назвал Трампа «социопатом». Также он призвал провести 100-дневный протест против избранного главы государства, когда тот вступит в должность.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне мужчина попытался поджечь себя рядом с гостиницей Trump International Hotel в знак протеста против победы Трампа на президентских выборах в США.
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