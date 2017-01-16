→ В США гражданин Казахстана признал в суде вину в сговоре с целью поддержки ДАИШ

В США гражданин Казахстана признал в суде вину в сговоре с целью поддержки ДАИШГражданин Казахстана признал в федеральном суде в Нью-Йорке свою вину в сговоре с целью оказания поддержки террористической группировки, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министерства юстиции США.
По данным следствия, 21-летний Ахрор Сайдахметов, проживавший в Нью-Йорке, пытался оказать материальную поддержку боевикам ДАИШ, а также подстрекал других людей воевать на стороне этой группировки. "Обвиняемый намеревался отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к ДАИШ, или же совершить террористическую атаку на территории США, в случае если ему не удастся перебраться в Сирию", - говорится в заявлении прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк Роберта Каперса.
Как утверждает прокуратура, молодой человек вступил в сговор с пятью другими лицами, жившими на территории Нью-Йорка, которым также были ранее предъявлены соответствующие обвинения. Речь идет о четырех гражданах Узбекистана.