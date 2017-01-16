→ Телеканал CNN рассмотрел сценарии передачи власти в случае убийства Трампа на инаугурации

Телеканал CNN рассмотрел сценарии передачи власти в случае убийства Трампа на инаугурацииТелеканал CNN опубликовал репортаж журналиста Брайана Тодда, который рассмотрел возможный сценарий покушения на первых лиц США, включая главу государства, вице-президента и высших лиц Конгресса, во время инаугурации избранного президента Дональда Трампа, которая состоится в пятницу, 20 января. На прошлой неделе Трамп во время первой после избрания большой пресс-конференции не позволил CNN задать ему вопрос. "Ваша организация ужасна. У вас фейковые новости", - заявил он.
Согласно американской конституции, если президент и вице-президент страны погибают или становятся неспособными исполнять свои прямые обязанности из-за состояния здоровья, власть переходит к спикеру палаты представителей Конгресса, а за ним - к временному председателю сената.
Если рассматривать вариант с широкомасштабной террористической атакой во время инаугурации, в ходе которой погибнут все первые лица государства, то власть на время перейдет к одному из министров. При этом первым в списке преемников значится госсекретарь США.