→ Иран выступил против участия США в переговорах по Сирии в Астане

Иран выступил против участия США в переговорах по Сирии в АстанеИран заявил, что выступает против участия Соединенных Штатов в планируемых на следующей неделе в Астане мирных переговорах по Сирии. Это противоречит позиции двух других организаторов этих переговоров — России и Турции, — которые ранее заявили, что возглавляемая Дональдом Трампом новая американская администрация должна быть представлена на этих переговорах.
«Мы не приглашали их, мы против их участия», — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф во вторник, сообщает иранское новостное агентство Tasnim.
«На данной стадии мы должны придерживаться трехсторонней основы», — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасеми информационному агентству France-Presse. По его словам, расширение числа участников переговоров может привести к провалу.