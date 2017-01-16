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Россия и Турция нанесли совместные авиаудары по ДАИШ

Россия заявила, что нанесла первые совместные с Турцией авиаудары по членам экстремистской группировки ДАИШв Сирии.
Представитель российского министерства обороны генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил, что вылеты совершили девять самолетов ВВС России и восемь турецких самолетов. Удары были нанесены в городке Аль-Баб в провинции Алеппо 18 января. Турецкое военное командование подтвердило, что ВВС страны провели скоординированные с Россией авианалеты.
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