→ Россия и Турция нанесли совместные авиаудары по ДАИШ

Россия и Турция нанесли совместные авиаудары по ДАИШРоссия заявила, что нанесла первые совместные с Турцией авиаудары по членам экстремистской группировки ДАИШв Сирии.
Представитель российского министерства обороны генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил, что вылеты совершили девять самолетов ВВС России и восемь турецких самолетов. Удары были нанесены в городке Аль-Баб в провинции Алеппо 18 января. Турецкое военное командование подтвердило, что ВВС страны провели скоординированные с Россией авианалеты.