→ Обама заявил, что конструктивные отношения России и США в интересах всего мира

Обама заявил, что конструктивные отношения России и США в интересах всего мираПрезидент США Барак Обама во время своей последней пресс-конференции заявил, что налаживание конструктивного взаимодействия России и США отвечает интересам Штатов и всего мира. "Думаю, что хорошие отношения с Россией отвечают интересам Америки и мира", - заявил он.
По словам Обамы, именно таким был его подход. Также он констатировал, что США сотрудничали с Россией по тем вопросам, где пересекались общие интересы. По его словам, возврат к соперничеству, как во времена «холодной войны», только навредит отношениям стран. Обама добавил, что США способствовали тому, чтобы Россия стала «ответственным членом мирового сообщества». Также Обама отметил, что не считает Вашингтон виновником ухудшения отношений с Москвой. Он намекнул, что не одобряет возможность отмены антироссийских санкций, о которой говорил Трамп.
Также Обама заявил, что ожидает прочных отношений между Россией и Украиной и надеется на перезапуск диалога по ядерному разоружению с Россией.