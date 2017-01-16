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Си Цзиньпин выступил за новые отношения с США и с Россией

Китай будет строить новую модель отношений с США в рамках формирования «круга друзей» по всему миру. Об этом председатель республики Си Цзиньпин заявил в своей речи в женевском офисе ООН, передает Reuters.

«Мы будем стремиться к созданию новой модели отношений с США, к всестороннему стратегическому взаимодействию и партнерству с Россией», — сказал глава КНР. «Мы всегда ставим права и интересы людей превыше всего, и мы упорно работали, чтобы развивать и защищать права человека», — отметил он, добавив, что Китай «никогда не будет стремиться к экспансии, гегемонии или формированию сфер влияния».

По словам Си Цзиньпина, крупные страны должны относиться к малым странам как к равным, а не выступать в роли гегемона, навязывающего свою волю другим.
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