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Парламент Турции продолжает менять конституцию

В парламенте Турции продолжается рассмотрение конституционной реформы, которая означают переход страны к президентской республике.
Вечером в четверг и к утру пятницы были одобрены новые статьи основного законы. Теперь роль парламента снижена до контрольной, а исполнительная власть президента кардинально расширена - прежде всего он теперь может снимать и назначать министров. Кроме того, глава государства получает право состоять в политической партии.

Всего по инициативе президента Реджепа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития в основной закон Турции вносятся 18 новых статей.Причём, партия заявила, что, если законодатели не одобрят предложенные конституционные поправки, то будут объявлены досрочные парламентские выборы.

Оппозиционные партии считают, что принятые изменения ведут к авторитаризму.
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