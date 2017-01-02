→ Парламент Турции продолжает менять конституцию

Парламент Турции продолжает менять конституциюВ парламенте Турции продолжается рассмотрение конституционной реформы, которая означают переход страны к президентской республике.
Вечером в четверг и к утру пятницы были одобрены новые статьи основного законы. Теперь роль парламента снижена до контрольной, а исполнительная власть президента кардинально расширена - прежде всего он теперь может снимать и назначать министров. Кроме того, глава государства получает право состоять в политической партии.
Всего по инициативе президента Реджепа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития в основной закон Турции вносятся 18 новых статей.Причём, партия заявила, что, если законодатели не одобрят предложенные конституционные поправки, то будут объявлены досрочные парламентские выборы.
Оппозиционные партии считают, что принятые изменения ведут к авторитаризму.