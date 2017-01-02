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→ ОБСЕ в 2017 году уделит внимание борьбе с радикальными исламистами

ОБСЕ в 2017 году уделит внимание борьбе с радикальными исламистами

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намерена в 2017 году усилить борьбу против радикальных исламистов. Как отметил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, занимающий пост председателя в ОБСЕ, только военных действий против исламистов недостаточно.
По словам Курца, все 57 стран, входящие в ОБСЕ, должны обмениваться опытом по борьбе с терроризмом. В частности, глава австрийского МИД подчеркнул важность доверия между Востоком и Западом.

По информации Себастьяна Курца, в настоящее время на стороне исламистов в Сирии и Ираке воюют 10 тысяч граждан стран – членов ОБСЕ. Он подчеркнул опасность их возвращения на родину и важность усиления полицейского контроля.
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