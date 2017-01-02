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В Астане требуют запретить браки между казашками и китайцами

В Астане активисты провели стихийный митинг с требованием запретить браки между казахскими девушками и гражданами Китая. Об этом пишут местные СМИ. Около 30 человек предлагали крайние меры – немедленно лишать казахстанского гражданства девушек, которые осмелятся связать себя узами брака с представителями Поднебесной. Также на растяжках было написано о том, что необходимо обязать женихов из Китая платить налог в 50 000 долларов за каждую девушку из Казахстана.

Собравшиеся штурмовали брачное агентство, предлагающее услуги по знакомству с китайскими женихами. Они требовали его закрыть. Новость о том, что к казахстанкам приедут свататься богатые китайские женихи, вызвала широкий общественный резонанс.
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