→ У Улюкаева арестовали имущество на полмиллиарда рублей

У Улюкаева арестовали имущество на полмиллиарда рублейПо ходатайству Следственного комитета России суд арестовал имущество обвиняемого в коррупции бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева на сумму более полумиллиарда рублей, а также 15 объектов недвижимости. Об этом заявил в интервью "Коммерсанту" заместитель председателя ведомства Игорь Краснов. Он также сообщил, что в распоряжении следствия есть фото- и видеоматериалы того, как экс-министр получает взятку в офисе "Роснефти".
Накануне Басманный суд Москвы до 15 апреля продлил срок домашнего ареста Улюкаева. Также был продлен срок следствия по делу – до 15 мая.
Следователь Роман Нестеров во вторник заявил, что показания против Улюкаева дали, в частности, его бывшие подчиненные и сотрудники Росимущества.