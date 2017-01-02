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Сегодня, 16:02 0 106 Рейтинг0 Напечатать

Керри сказал: "Пардон..."

Госсекретарь США Джон Керри выступил в понедельник с заявлением, в котором он принес извинения ЛГБТ-сообществу за дискриминацию, которой в прошлом подвергались представители сексуальных меньшинств со стороны госдепартамента.

"В прошлом, в 40-х годах и в последующие десятилетия государственный департамент был среди многих государственных и частных работодателей, которые дискриминировали своих работников и соискателей рабочих мест, исходя из представления об их нетрадиционной сексуальной ориентации, вынуждая некоторых сотрудников уволиться, отказывая в приеме на работу другим. Эти действия были неправильными тогда, они были бы неправильными и сегодня", - говорится в заявлении.

Джон Керри извинился перед теми, кто пострадал в результате подобной практики и заявил, что американское внешнеполитическое ведомство привержено принципу разнообразия и интеграции в формировании коллектива. Он напомнил, что в последние годы государственный департамент пытается обеспечить для семей своих сотрудников-представителей сексуальных меньшинств, работающих за границей, равные с остальными работниками права.
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