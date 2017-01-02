→ Таджикские пограничники ликвидировали двух афганских контрабандистов

Таджикские пограничники ликвидировали двух афганских контрабандистовТаджикские погранвойска подтвердили информацию о ликвидации двух наркоконтрабандистов на границе с Афганистаном. Мухаммад Улугходжаев, пресс-секретарь погранведомства, сказал, что это произошло в ночь на 26 декабря прошлого года в ходе совместной с Агентством по контролю за наркотиками операции.
Он отметил, что остальные контрабандисты скрылись на сопредельной территории под покровом ночи. Погранвойска сообщают, что пограничники обнаружили и изъяли на месте происшествия 2,5 кг гашиша и 31 кг опия-сырца. По данному факту АКН возбуждено уголовное дело и ведется расследование.
На вопрос, почему данная новость передана в СМИ с опозданием, Мухаммад Улугходжаев сказал, что подобные сообщения становятся доступными для СМИ после обработки и оценки специалистами. По его словам, в 2016 году на таджикско-афганской границе было зарегистрировано 26 вооруженных столкновений с афганскими контрабандистами, в результате которых 16 контрабандистов были убиты, 6 - ранены и 18 – задержаны. За отчетный период таджикскими пограничниками было изъято около тонны наркотиков, десятки единиц различного оружия и боеприпасов к ним.