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Вчера, 12:57 0 297 Рейтинг0 Напечатать

Таджикские пограничники ликвидировали двух афганских контрабандистов

Таджикские погранвойска подтвердили информацию о ликвидации двух наркоконтрабандистов на границе с Афганистаном. Мухаммад Улугходжаев, пресс-секретарь погранведомства, сказал, что это произошло в ночь на 26 декабря прошлого года в ходе совместной с Агентством по контролю за наркотиками операции.

Он отметил, что остальные контрабандисты скрылись на сопредельной территории под покровом ночи. Погранвойска сообщают, что пограничники обнаружили и изъяли на месте происшествия 2,5 кг гашиша и 31 кг опия-сырца. По данному факту АКН возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

На вопрос, почему данная новость передана в СМИ с опозданием, Мухаммад Улугходжаев сказал, что подобные сообщения становятся доступными для СМИ после обработки и оценки специалистами. По его словам, в 2016 году на таджикско-афганской границе было зарегистрировано 26 вооруженных столкновений с афганскими контрабандистами, в результате которых 16 контрабандистов были убиты, 6 - ранены и 18 – задержаны. За отчетный период таджикскими пограничниками было изъято около тонны наркотиков, десятки единиц различного оружия и боеприпасов к ним.
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