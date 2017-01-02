→ Полиция установила личность исполнителя теракта в Иерусалиме

Полиция установила личность исполнителя теракта в ИерусалимеПолиция Израиля установила личность террориста, совершившего в воскресенье наезд на грузовике в Иерусалиме на группу военнослужащих, в результате чего четыре человека погибли, есть раненые, сообщил представитель полиции в микроблоге Twitter.
"Террорист, который убил четырех солдат и ранил еще 13 в результате атаки на грузовике, — это 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер", — написал представитель полиции.