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Вчера, 05:14 0 335 Рейтинг0 Напечатать

Полиция установила личность исполнителя теракта в Иерусалиме

Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего в воскресенье наезд на грузовике в Иерусалиме на группу военнослужащих, в результате чего четыре человека погибли, есть раненые, сообщил представитель полиции в микроблоге Twitter.

"Террорист, который убил четырех солдат и ранил еще 13 в результате атаки на грузовике, — это 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер", — написал представитель полиции.
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