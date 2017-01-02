Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ В Актобе осуждили семерых террористов
Вчера, 05:11 0 333 Рейтинг0 Напечатать

В Актобе осуждили семерых террористов

В Актобе осудили семерых человек, включая двоих несовершеннолетних на момент совершения преступления студентов колледжа, по обвинению в терроризме. Они признаны виновными в создании и участии в террористической группе, пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни и приговорены к тюрьме от шести до девяти лет.

В материалах следствия утверждается, что группа из семи человек планировала «джихад» против представителей спецслужб в Актобе, а затем теракты в ночных клубах и торговых центрах в России. В сообщении Актюбинского областного суда говорится, что лидером группировки был местный житель Сагыныш Кудайбергенов, который обязался 19 августа перед своими сообщниками «принести из дома два охотничьих ружья 16-го калибра, чтобы произвести нападения на полицейских». Далее утверждается, что 21 августа прошлого года Кудайбергенов собрал членов группы во дворе школы № 13 Актобе и принял новых членов.

Сагынышу Кудайбергенову и Куанышу Есенгулову назначено девять лет лишения свободы. Суд постановил конфисковать имущество Куаныша Есенгулова. Елеман Балтабаев и Нурхан Сейткали осуждены на восемь лет. Абильхаир Жалгас, Нуржан Сабитов и Диас Бисенгали осуждены на шесть лет тюрьмы. Совершеннолетия Нурхан Сейткали и Абильхаир Жалгас достигли, пока сидели под арестом во время следствия. Суд постановил конфисковать имущество Диаса Бисенгали.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана

Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщин

В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы

В Узбекистане ужесточили борьбу с неплательщиками алиментов

Похожие статьи

В Актобе вынесен приговор за возбуждении розни и призывах к терроризму

Теракты в Актобе в условиях геополитической турбулентности – мнение эксперта

Назарбаев: теракты в Актобе совершили салафиты

В Актобе объявлен "красный уровень" террористической опасности

В Самарканде наркодельцы осуждены на сроки от 10 до 15 лет

Реклама на сайте
LCN