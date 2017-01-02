→ Казахстан запретил транзит мясной и молочной продукции автомобильным транспортом

Казахстан запретил транзит мясной и молочной продукции автомобильным транспортомОграничение начало действовать с начала 2017 года. 3 января официальные органы получили от заместителя министра сельского хозяйства Казахстана соответствующее письмо. Сообщается, что продукцию, подлежащую ветеринарному контролю и надзору, можно провозить транзитом только железнодорожным транспортом. Свое решение соседняя страна объясняет принятым в 2010 году решением Таможенного союза.
Директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР Калысбек Жумаканов не скрывает, что письмо казахской стороны было неожиданным. По его словам, требование соседней страны противоречит ряду двусторонних соглашений и договоренностям в рамках ЕАЭС. Жумаканов добавил, что данный вопрос уточняется с Казахстаном по дипломатическим каналам.