Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Казахстан запретил транзит мясной и молочной продукции автомобильным транспортом
Вчера, 05:09 0 342 Рейтинг0 Напечатать

Казахстан запретил транзит мясной и молочной продукции автомобильным транспортом

Ограничение начало действовать с начала 2017 года. 3 января официальные органы получили от заместителя министра сельского хозяйства Казахстана соответствующее письмо. Сообщается, что продукцию, подлежащую ветеринарному контролю и надзору, можно провозить транзитом только железнодорожным транспортом. Свое решение соседняя страна объясняет принятым в 2010 году решением Таможенного союза.

Директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР Калысбек Жумаканов не скрывает, что письмо казахской стороны было неожиданным. По его словам, требование соседней страны противоречит ряду двусторонних соглашений и договоренностям в рамках ЕАЭС. Жумаканов добавил, что данный вопрос уточняется с Казахстаном по дипломатическим каналам.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана

Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщин

В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы

В Узбекистане ужесточили борьбу с неплательщиками алиментов

Похожие статьи

«Тревожная кнопка» на автомобилях в странах ЕАЭС

Россельхознадзор пресек незаконный ввоз молочной продукции из Узбекистана

ЕАЭС устраняет барьеры во взаимной торговле с третьими странами

Узбекистан разрешил вывоз плодоовощной продукции автотранспортом

Казахстан и Узбекистан намерены увеличить взаимный товарооборот

Реклама на сайте
LCN