→ Очередной взрыв произошел на овощном рынке в Багдаде

Очередной взрыв произошел на овощном рынке в БагдадеВ столице Ирака Багдаде утром в воскресенье произошел теракт: на людном рынке взорвался заминированный автомобиль. По первым поступившим данным, погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Теракт произошел в восточной части Багдада в районе Джамала, населенном преимущественно шиитами, отмечает Reuters. Там на овощном рынке взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль.
Ответственность за взрыв взяло на себя ДАИШ. Reuters отмечает, что запрещенная в России группировка остается наиболее активной на территории страны. Иракская армия ведет наступление на город Мосул, остающийся последним крупным населенным пунктом под контролем экстремистов.