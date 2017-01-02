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→ Очередной взрыв произошел на овощном рынке в Багдаде
8-01-2017, 16:14 0 399 Рейтинг0 Напечатать

Очередной взрыв произошел на овощном рынке в Багдаде

В столице Ирака Багдаде утром в воскресенье произошел теракт: на людном рынке взорвался заминированный автомобиль. По первым поступившим данным, погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Теракт произошел в восточной части Багдада в районе Джамала, населенном преимущественно шиитами, отмечает Reuters. Там на овощном рынке взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль.

Ответственность за взрыв взяло на себя ДАИШ. Reuters отмечает, что запрещенная в России группировка остается наиболее активной на территории страны. Иракская армия ведет наступление на город Мосул, остающийся последним крупным населенным пунктом под контролем экстремистов.
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