→ Жертвами аномальных морозов в Европе стали больше 20 человек

Жертвами аномальных морозов в Европе стали больше 20 человекНе менее 20 человек погибли в Европе от переохлаждения в результате аномально низкой температуры, установившейся в европейских странах в первых числах января в связи с приходом из Скандинавии холодных воздушных масс, сообщает BBC. Большинство жертв морозов – мигранты и бездомные.
10 человек умерли в Польше, где температура в некоторых регионах опускалась до минус 20 градусов по Цельсию. В Праге, как сообщают чешские власти, минувшая ночь была самой холодной с начала зимы. Жертвами морозной погоды там стали три человека. По меньшей мере трое беженцев из-за холодов погибли в Болгарии. На юго-востоке и в центральной части Италии, где погибли семь человек, идут сильные снегопады.
Аномально низкие температуры наблюдаются также в таких обычно теплых странах как Греция и Турция. В Стамбуле выпало до 40 см снега.