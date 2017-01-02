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→ Жертвами аномальных морозов в Европе стали больше 20 человек
8-01-2017, 16:13 0 407 Рейтинг0 Напечатать

Жертвами аномальных морозов в Европе стали больше 20 человек

Не менее 20 человек погибли в Европе от переохлаждения в результате аномально низкой температуры, установившейся в европейских странах в первых числах января в связи с приходом из Скандинавии холодных воздушных масс, сообщает BBC. Большинство жертв морозов – мигранты и бездомные.

10 человек умерли в Польше, где температура в некоторых регионах опускалась до минус 20 градусов по Цельсию. В Праге, как сообщают чешские власти, минувшая ночь была самой холодной с начала зимы. Жертвами морозной погоды там стали три человека. По меньшей мере трое беженцев из-за холодов погибли в Болгарии. На юго-востоке и в центральной части Италии, где погибли семь человек, идут сильные снегопады.

Аномально низкие температуры наблюдаются также в таких обычно теплых странах как Греция и Турция. В Стамбуле выпало до 40 см снега.
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