Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Убийца людей в Форт-Лодердейле использовал пистолет, который ему вернула полиция
8-01-2017, 16:11 0 399 Рейтинг0 Напечатать

Убийца людей в Форт-Лодердейле использовал пистолет, который ему вернула полиция

26-летний Эстебан Сантьяго при совершении нападения на людей в аэропорту Форт-Лодердейла (штат Флорида, США) использовал пистолет Walther PPS, который недавно был забран у него, а затем возвращен ему представителями правоохранительных органов, передает CNN.
Во время нападения в аэропорту Форт-Лодердейла 6 января Сантьяго убил пять человек и ранил шестерых, еще около 40 человек пострадали в результате этого инцидента, получив различные травмы, стремясь скорее покинуть зону обстрела.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана

Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщин

В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы

В Узбекистане ужесточили борьбу с неплательщиками алиментов

Похожие статьи

Ветеран войны в Ираке устроил стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейла

В результате взрыва в Измире погибли 2 человека

Седьмой форт, где расстреляны тысячи евреев Литвы, превращен в место для вечеринок

Фанат убил американскую певицу Кристину Гримми на концерте

В Баварии мужчина с криками "Аллаху акбар!" напал на пассажиров

Реклама на сайте
LCN