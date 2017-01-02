→ Убийца людей в Форт-Лодердейле использовал пистолет, который ему вернула полиция

Убийца людей в Форт-Лодердейле использовал пистолет, который ему вернула полиция26-летний Эстебан Сантьяго при совершении нападения на людей в аэропорту Форт-Лодердейла (штат Флорида, США) использовал пистолет Walther PPS, который недавно был забран у него, а затем возвращен ему представителями правоохранительных органов, передает CNN.
Во время нападения в аэропорту Форт-Лодердейла 6 января Сантьяго убил пять человек и ранил шестерых, еще около 40 человек пострадали в результате этого инцидента, получив различные травмы, стремясь скорее покинуть зону обстрела.