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→ По делу об убийстве посла России в Турции арестованы еще пять человек
8-01-2017, 16:10 0 391 Рейтинг0 Напечатать

По делу об убийстве посла России в Турции арестованы еще пять человек

В ходе расследования убийства посла Российской Федерации и в Турции Андрея Карлова турецкая полиция арестовала пятерых подозреваемых, сообщает "Анадолу". Четверо из них были сослуживцами убийцы дипломата.

Согласно опубликованной информации, задержаны четверо курсантов полицейской академии в Измире, где учился убийца посла Вевлют Мерт Алтынташ, и один представитель движения Фетхуллы Гюлена, выступавший в роли "куратора" курсантов, придерживавшихся оппозиционных взглядов.

"Анадолу" публикует имена задержанных: курсанты Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, "куратором" оказался Сулейман Эрген. На данный момент задержанным предъявлены обвинения в членстве в запрещенной террористической организации, данных об их непосредственной причастности к покушению на дипломата нет.
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