→ По делу об убийстве посла России в Турции арестованы еще пять человек

По делу об убийстве посла России в Турции арестованы еще пять человекВ ходе расследования убийства посла Российской Федерации и в Турции Андрея Карлова турецкая полиция арестовала пятерых подозреваемых, сообщает "Анадолу". Четверо из них были сослуживцами убийцы дипломата.
Согласно опубликованной информации, задержаны четверо курсантов полицейской академии в Измире, где учился убийца посла Вевлют Мерт Алтынташ, и один представитель движения Фетхуллы Гюлена, выступавший в роли "куратора" курсантов, придерживавшихся оппозиционных взглядов.
"Анадолу" публикует имена задержанных: курсанты Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, "куратором" оказался Сулейман Эрген. На данный момент задержанным предъявлены обвинения в членстве в запрещенной террористической организации, данных об их непосредственной причастности к покушению на дипломата нет.