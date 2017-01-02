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→ В Кыргызстане начали закрывать сайты за публикации материалов экстремистского характера
6-01-2017, 13:52 0 315 Рейтинг0 Напечатать

В Кыргызстане начали закрывать сайты за публикации материалов экстремистского характера

В 2016 году в Кыргызстане выявлен 21 интернет-ресурс, содержащий информацию экстремистского и террористического характера. Все эти сайты закрыты решением суда, сообщили в пресс-службе МВД республики. По ее данным, в настоящее время в суде рассматривает вопрос о прекращении деятельности 8 сайтов. Еще по 7 сайтам в Генеральную прокуратуру направлены материалы для дачи правовой оценки.

Также профили более 20 пользователей в социальной сети «Одноклассники» заблокированы за распространение материалов экстремистского содержания. В МВД добавили, что эти меры принимают для предупреждения распространения радикальных идей в Сети.
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