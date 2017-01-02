→ В Кыргызстане начали закрывать сайты за публикации материалов экстремистского характера

В Кыргызстане начали закрывать сайты за публикации материалов экстремистского характераВ 2016 году в Кыргызстане выявлен 21 интернет-ресурс, содержащий информацию экстремистского и террористического характера. Все эти сайты закрыты решением суда, сообщили в пресс-службе МВД республики. По ее данным, в настоящее время в суде рассматривает вопрос о прекращении деятельности 8 сайтов. Еще по 7 сайтам в Генеральную прокуратуру направлены материалы для дачи правовой оценки.
Также профили более 20 пользователей в социальной сети «Одноклассники» заблокированы за распространение материалов экстремистского содержания. В МВД добавили, что эти меры принимают для предупреждения распространения радикальных идей в Сети.