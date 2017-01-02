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→ В США сына бен Ладена включили в список террористов
6-01-2017, 13:49 0 310 Рейтинг0 Напечатать

В США сына бен Ладена включили в список террористов

США добавили сына основателя террористической сети «Аль-Каида» Усамы бен Ладена в черный список. Как сообщили Госдепартамент и министерство финансов, Хамза бен Ладен, чей отец был убит в результате американской спецоперации в Пакистане в 2011 году, объявлен международным террористом.

В июле была обнародована аудиозапись, на которой он, как предполагается, угрожает местью США за убийство отца и обвиняет в Вашингтон в подавлении мусульман. Эксперты ранее выдвигали предположения, что Хамза бен Ладен готовится взять на себя управление «Аль-Каидой».
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