→ США «приветствуют» переговоры по Сирии в Астане

США «приветствуют» переговоры по Сирии в АстанеГосударственный секретарь США Джон Керри заявил, что Соединенные Штаты приветствуют планируемые в этом месяце в Астане мирные переговоры по Сирии, и выразил надежду на то, что эти переговоры будут способствовать прекращению войны в Сирии, продолжающейся на протяжении почти шести лет.
«Мы приветствуем переговоры в Астане. Мы надеемся, что это позволит сделать шаг вперед», — заявил Керри на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 5 января.
Планируемые переговоры между сирийским правительством и представителями вооруженной оппозиции Сирии, как ожидается, будут проходить под эгидой российско-турецкой инициативы по разрешению конфликта в Сирии, в которой роль Вашингтона по большей части отведена на второй план.
Эта встреча, если она состоится, будет проходить в преддверии мирных переговоров под эгидой ООН, которые специальный посланник ООН Стаффан де Мистура надеется созвать в Женеве следующем месяце.