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→ В результате взрыва в Измире погибли 2 человека
6-01-2017, 11:23 0 308 Рейтинг0 Напечатать

В результате взрыва в Измире погибли 2 человека

В турецком городе Измир два человека погибли, пять получили ранения в результате взрыва у здания суда. Об этом, как сообщает агентство Рейтер, проинформировал губернатор Измира. По его информации, боевики, вооруженные автоматическим оружием и гранатами, вступили в перестрелку с полицией, после чего был подорван заминированный автомобиль. Жертвами стали два человека, пять пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, полицейские застрелили обоих нападавших, еще один остался на свободе. О возможных организаторах нападения и их мотивах пока ничего не известно.
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