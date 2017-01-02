→ В результате взрыва в Измире погибли 2 человека

В результате взрыва в Измире погибли 2 человекаВ турецком городе Измир два человека погибли, пять получили ранения в результате взрыва у здания суда. Об этом, как сообщает агентство Рейтер, проинформировал губернатор Измира. По его информации, боевики, вооруженные автоматическим оружием и гранатами, вступили в перестрелку с полицией, после чего был подорван заминированный автомобиль. Жертвами стали два человека, пять пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
По предварительным данным, полицейские застрелили обоих нападавших, еще один остался на свободе. О возможных организаторах нападения и их мотивах пока ничего не известно.