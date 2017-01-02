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→ Салафит из Согда проведет за решеткой 5,5 лет
5-01-2017, 21:48 0 411 Рейтинг0 Напечатать

Салафит из Согда проведет за решеткой 5,5 лет

В Согде местный житель Абдулло Мухиддинов признан виновным в членстве запрещенной в стране организации «Салафия» и осужден к 5,5 годам лишения свободы. Его приятель Абдулатиф Хидоятов отправлен за решетку на 8 месяцев за недонесение в соответствующие органы о чуждых религиозных взглядах Абдулло.

В ходе судебного процесса основной фигурант признался, что перенял чуждые исламу особенности в мечетях России, когда находился там в трудовой миграции с 2012 по 2014 годы и подражал мигрантам – выходцам с Кавказа. В течение двух лет после возвращения из трудовой миграции на родину он молился по всем канонам салафизма.
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