→ Салафит из Согда проведет за решеткой 5,5 лет

Салафит из Согда проведет за решеткой 5,5 летВ Согде местный житель Абдулло Мухиддинов признан виновным в членстве запрещенной в стране организации «Салафия» и осужден к 5,5 годам лишения свободы. Его приятель Абдулатиф Хидоятов отправлен за решетку на 8 месяцев за недонесение в соответствующие органы о чуждых религиозных взглядах Абдулло.
В ходе судебного процесса основной фигурант признался, что перенял чуждые исламу особенности в мечетях России, когда находился там в трудовой миграции с 2012 по 2014 годы и подражал мигрантам – выходцам с Кавказа. В течение двух лет после возвращения из трудовой миграции на родину он молился по всем канонам салафизма.