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→ Белый дом планирует последний этап из Гуантанамо
5-01-2017, 21:46 0 406 Рейтинг0 Напечатать

Белый дом планирует последний этап из Гуантанамо

Представители администрации президента США Барака Обамы сообщают о возможном переводе четырех узников военной тюрьмы на базе в Гуантанамо на Кубе в Саудовскую Аравию. Данная мера, по всей видимости, направлена на сокращение числа заключенных в этой тюрьме.
Белый дом Обамы проигнорировал стремление избранного президента США Дональда Трампа сохранить тюрьму в Гуантанамо. Всего, по сообщениям официальных лиц, до вступления Трампа в должность 20 января планируется перевести в другие страны 19 узников тюрьмы. В тюрьме в Гуантанамо, как ожидается, останется лишь несколько десятков заключенных, сообщили должностные лица.

Между тем Трамп пообещал держать открытой эту тюрьму, существование которой вызвало споры, и заполнить ее, как он выразился, плохими парнями. «Больше никого не нужно освобождать из Гуантанамо, — написал Трамп в Twitter’e 3 января. — Это крайне опасные люди, и им не должно быть позволено вернуться на поле боя».
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