→ Cанкции против РФ - подарок для Трампа

Cанкции против РФ - подарок для ТрампаНовые санкции США против Москвы стали "новогодним подарком" президента Барака Обамы его преемнику Дональду Трампу, заявил во вторник РИА Новости глава Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг. "На мой взгляд, Обама воспользовался последним шансом оказать давление на президента России Владимира Путина и на Россию. Что же касается Трампа, возможно, введение новых санкций является для него новогодним подарком от Обамы", — сказал Норберг.
Он напомнил, что Трамп всегда говорил о желании нормализовать отношения или просто иметь более дружеские связи с Кремлем. Однако, по его словам, "без новых дополнительных санкций у избранного президента не было конкретных санкционных мер, которые он мог бы отменить без жесткой реакции со стороны сената и конгресса". Теперь же у будущего американского лидера такая возможность появилась, считает глава РАТОП. При этом он выразил уверенность в том, что отменить новые санкции будет проще, чем те, которые были введены в связи с ситуацией на Украине. "После инаугурации Трамп мог бы использовать их отмену как первый шаг примирения с Россией", — считает эксперт.