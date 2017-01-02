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Вчера, 11:44 0 187 Рейтинг0 Напечатать

Cанкции против РФ - подарок для Трампа

Новые санкции США против Москвы стали "новогодним подарком" президента Барака Обамы его преемнику Дональду Трампу, заявил во вторник РИА Новости глава Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг. "На мой взгляд, Обама воспользовался последним шансом оказать давление на президента России Владимира Путина и на Россию. Что же касается Трампа, возможно, введение новых санкций является для него новогодним подарком от Обамы", — сказал Норберг.

Он напомнил, что Трамп всегда говорил о желании нормализовать отношения или просто иметь более дружеские связи с Кремлем. Однако, по его словам, "без новых дополнительных санкций у избранного президента не было конкретных санкционных мер, которые он мог бы отменить без жесткой реакции со стороны сената и конгресса". Теперь же у будущего американского лидера такая возможность появилась, считает глава РАТОП. При этом он выразил уверенность в том, что отменить новые санкции будет проще, чем те, которые были введены в связи с ситуацией на Украине. "После инаугурации Трамп мог бы использовать их отмену как первый шаг примирения с Россией", — считает эксперт.
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