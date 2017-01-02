→ При ударах на севере Сирии убиты 25 боевиков

При ударах на севере Сирии убиты 25 боевиковВ результате авиаударов, нанесенных в сирийской провинции Идлиб на севере страны, погибли как минимум 25 боевиков группировки, ранее известной как «Фронт аль-Нусра». Как сообщает организация Syrian Observatory for Human Rights, чьи самолеты, России или коалиции во главе с США, совершили налеты на позиции “Джабхат Фатех аль-Шам”, неизвестно. По имеющейся информации, среди убитых – лидеры группировки, в прошлом году сменившей название и заявившей о выходе из “Аль-Каиды”.
Россия и Турция сообщают, что члены этой группировки исключены из договора о прекращении огня в Сирии, заключенного на прошлой неделе. Одновременно ряд повстанческих групп выступили с заявлением, что приостанавливают подготовку к мирным переговорам, которые должны пройти в этом месяце в Казахстане, сославшись на “нарушения” договоренностей со стороны сирийского правительства и его союзников.