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Вчера, 11:16 0 147 Рейтинг0 Напечатать

При ударах на севере Сирии убиты 25 боевиков

В результате авиаударов, нанесенных в сирийской провинции Идлиб на севере страны, погибли как минимум 25 боевиков группировки, ранее известной как «Фронт аль-Нусра». Как сообщает организация Syrian Observatory for Human Rights, чьи самолеты, России или коалиции во главе с США, совершили налеты на позиции “Джабхат Фатех аль-Шам”, неизвестно. По имеющейся информации, среди убитых – лидеры группировки, в прошлом году сменившей название и заявившей о выходе из “Аль-Каиды”.

Россия и Турция сообщают, что члены этой группировки исключены из договора о прекращении огня в Сирии, заключенного на прошлой неделе. Одновременно ряд повстанческих групп выступили с заявлением, что приостанавливают подготовку к мирным переговорам, которые должны пройти в этом месяце в Казахстане, сославшись на “нарушения” договоренностей со стороны сирийского правительства и его союзников.
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