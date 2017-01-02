→ The Washington Post: Прокремлевские хакеры не причастны к взлому энергокомпании в США

The Washington Post: Прокремлевские хакеры не причастны к взлому энергокомпании в СШАГазета The Washington Post, которая на днях сообщала о попытке взлома энергетических сетей США российскими проправительственными хакерами, опровергла первоначальную информацию. Источник издания, близкий к расследованию, говорит, что инцидент в Вермонте не был связан с хакерскими группами, которые в Соединенных Штатах подозревают в работе на правительство России.
Тревогу по поводу возможного взлома подняли, когда накануне Нового года сотрудник энергетической компании Burlington Electric из Вермонта проверял учетную запись электронной почты Yahoo. Ноутбук при этом не был подключен к энергетическим сетям и был изолирован от других компьютеров компании. Во время работы с почтой система безопасности выдала предупреждение о подключении к подозрительному IP-адресу, который ранее "светился" в связи со взломом компьютеров предвыборного штаба демократов. Также The Washington Post писала об обнаружении "российского кода" Grizzly Steppe.