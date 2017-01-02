→ Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилейВо Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли несколько сотен автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел республики. Отмечается, что за ночь были сожжены 650 автомобилей. Сотрудники полиции за ночь задержали 454 человек, из которых 301 были временно помещены под стражу.
Во Франции в новогоднюю ночь также были отмечены некоторые случаи напряженности или нарушений общественного порядка. Всего безопасность в стране обеспечивали более 100 тысяч полицейских, жандармов, пожарных, сотрудников муниципальной полиции и членов гражданских организаций.