→ Неизвестный расстрелял из машины семь человек близ Майами

Неизвестный расстрелял из машины семь человек близ МайамиСемь человек, включая трёх подростков, пострадали при стрельбе в одном из пригородов американского Майами. Как сообщает Associated Press, стрельба произошла возле одного из домов, где проходила вечеринка по случаю Нового года.
Сообщается, что пострадавшие стояли на улице возле дома, когда неизвестный открыл по ним огонь из проезжающей машины. Сейчас раненые госпитализированы. Один из подростков находится в критическом состоянии.
Мотивы злоумышленника неизвестны. Полиция ведёт его поиски.