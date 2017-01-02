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→ Девять человек погибли в результате обрушения многоэтажного дома в Казахстане
2-01-2017, 08:21 0 497 Рейтинг0 Напечатать

Девять человек погибли в результате обрушения многоэтажного дома в Казахстане

Девять человек погибли в результате обрушения части многоэтажного дома в казахстанском поселке Шахан в Карагандинской области, сообщает ТАСС.

По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики Руслана Иманкулова, на данный момент к поискам пострадавших привлечены 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, частные предприниматели. В операции также задействована тяжелая военная техника. "Работы велись всю ночь и продолжают вестись", - сказал Иманкулов.

Обрушение многоэтажного дома произошло воскресенье вечером. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники областного Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), проведена эвакуация жильцов дома. В первые часы, по информации официального представителя КЧС МВД республики, из-под завалов извлекли четырех человек, в том числе двоих детей. Также были обнаружены тела двух погибших.

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